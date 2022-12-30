Самедов: «Лучше дождаться своего шанса и остаться в УЕФА»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов уверен, что РФС стоит подождать и не переходить из УЕФА в АФК.

«Решили подождать, значит так и нужно. Но я считаю, что если у нас есть возможность, то лучше немного подождать своего шанса и остаться в УЕФА», - цитирует Самедова «Чемпионат».

Сегодня в истории о возможном переходе в АФК появились новые подробности – исполком РФС решил не менять конфедерацию в текущем году и изучить более подробно вопрос смены УЕФА на АФК в начале следующего.

К сожалению, из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России не может участвовать в официальных международных турнирах, а российские клубы не играют в еврокубках.