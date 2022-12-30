Пономарёв: «Месси долго держится наверху, но и его с Пеле не сравнишь»

Бывший защитник калининской «Волги» Владимир Пономарёв сравнил Пеле с другими великими футболистами.

Специалист сразу же признался в том, что лично для него отсутствует какая-либо возможность поставить рядом с Королём футбола любого другого футболиста. Даже если речь идёт о Марадоне, то тут, по словам эксперта, есть вопрос стабильности, так как звезда аргентинского футбола демонстрировал великолепный уровень игры лишь несколько лет.

«Месси долго держится наверху, но и его с Пеле не сравнишь. Бразилец мыслил ещё быстрее, и играл одинаково гениально обеими ногами. А Месси всё делает только левой», - цитирует Пономарёва «Плеймейкер».

Месси и Марадона выигрывали чемпионат мира по одному разу, Пеле же удалось выиграть золотые медали мундиаля трижды.