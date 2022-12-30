Пономарёв: «Я пожал руку Пеле, взял автограф у него и других бразильцев»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв вспомнил о своих встречах с Пеле на футбольном поле и за его пределами.

Специалист поведал о том, что матч между олимпийской сборной СССР и «Сантосом» в 1963 году стал для него первой возможностью сыграть с легендарным бразильским футболистом Эдсоном Арантисом ду Насименту.

В следующий раз Пономарёв и Пеле пересеклись уже в 1965 году в Москве во время товарищеского матча со сборной Бразилии (0:3), в котором Королю футбола удалось оформить дубль.

«После матча у нас состоялся совместный ужин в «Метрополе». Я пожал руку Пеле, взял автограф у него и других бразильцев. Как общались, уже не помню. Переводчиков-то не было. В основном, выпивали», - приводит слова Пономарёва «Плеймейкер».