Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Жалко, что Глушенков не перешёл в «Спартак», он всё-таки воспитанник» эксклюзив

30 Декабря 2022 • 17:56 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переходы Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Для самарцев это не потеря. Они каждый год кого-то отдают. Эта команда работает на то, чтобы продавать. Так что уже неудивительно. «Локомотив» получил хороших игроков. Жалко, что Глушенков не перешёл в «Спартак», он всё-таки воспитанник «красно-белых». Пиняев - один из лучших молодых игроков. Хорошее приобретение «Локомотива».

Одни уходят - другие приходят, эти нормально. Посмотрим, что будет в «Локо» теперь. Руководство в клубе поменялось, поэтому и курс взяли другой. Смотрят других футболистов. Когда немцы пришли, они тоже выбирали под себя футболистов. Это нормальная практика. Ни разу не было такого, чтобы тренер или руководство пришли в клуб и сказали, что их на сто процентов устраивает состав. Такого никогда не бывает», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Крылья Советов Александр Мостовой Максим Глушенков Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
18:38 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили раскритиковал переход Лантратова в «Локомотив»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Галактионов дал понять, что «Локомотив» ищет центрального защитника
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Галактионов высказался о зимних трансферах «Локомотива»
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Названа следующая цель «Локомотива» на трансферном рынке 1
14:07 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал главное футбольное событие 2022 года
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о переходе Лантратова официально
13:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о Пеле: «Он всегда играл от души»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Смерть Пеле - серьёзная потеря для футбола»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Орлов поддержал Ловрена
12:35 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, покинет ли Лаксальт «Динамо»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов высказался о смерти Пеле
11:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о Пеле: «Ужасно, что уходят великие»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Данни пожелал России возвращения в международные турниры
11:00 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Хочется, чтобы никто из легенд больше не уходил»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Каррера поздравил россиян с наступающим Новым годом
Все новости
Рекомендуем