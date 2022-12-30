Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переходы Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Для самарцев это не потеря. Они каждый год кого-то отдают. Эта команда работает на то, чтобы продавать. Так что уже неудивительно. «Локомотив» получил хороших игроков. Жалко, что Глушенков не перешёл в «Спартак», он всё-таки воспитанник «красно-белых». Пиняев - один из лучших молодых игроков. Хорошее приобретение «Локомотива».

Одни уходят - другие приходят, эти нормально. Посмотрим, что будет в «Локо» теперь. Руководство в клубе поменялось, поэтому и курс взяли другой. Смотрят других футболистов. Когда немцы пришли, они тоже выбирали под себя футболистов. Это нормальная практика. Ни разу не было такого, чтобы тренер или руководство пришли в клуб и сказали, что их на сто процентов устраивает состав. Такого никогда не бывает», - сказал Мостовой.