​Галактионов дал понять, что «Локомотив» ищет центрального защитника

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов не только оценил уже состоявшейся входящие трансферы, но и сказал пару слов насчёт дальнейших планов клуба на рынке.

«Сейчас футбольный клуб и селекционный отдел работают над усилением некоторых позиций, которые нам необходимы, в том числе - после ухода Едвая. Мы абсолютно уверены, что мы сбалансируем состав», - высказался Галактионов, чьи слова приведены на официальном сайте «Локомотива».

Чемпионат России возобновится в марте. «Локомотиву» придётся выбираться из подвала турнирной таблицы – на текущий момент команда занимает только 14-е место, то есть располагается в зоне стыковых игр.

Напомним, что Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре.