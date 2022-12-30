​Галактионов высказался о зимних трансферах «Локомотива»

Принявший «Локомотив» в ноябре Михаил Галактионов прокомментировал уже состоявшиеся трансферы клуба.

Напомним, что состав «железнодорожников» пополнили Максим Глушенков, Сергей Пиняев и Илья Лантратов.

«Мы очень рады, что нам удалось приобрести двух молодых российских игроков - Пиняева и Глушенкова, которые имеют не только перспективы будущего роста, но и уже сегодня могут дать команде качественную конкуренцию в линии атаки, влиться в состав и принести результат», - высказался Галактионов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Локомотива».

Что касается Ильи Лантратова, что Михаил Галактионов отметил важность стабилизации вратарской линии «Локомотива» в плане конкуренции.

После первой части сезона «Локомотив» занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги.