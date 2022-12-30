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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названа следующая цель «Локомотива» на трансферном рынке

30 Декабря 2022 • 14:17 Комментировать (1)

Провалив первую часть сезона, «Локомотив» активно работает над усилением своего состава в зимнее трансферное окно. Москвичи уже подписали Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Илью Лантратова. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», теперь «железнодорожники» ищут двух центральных защитников.

По данным источника, в сферу интересов «Локомотива» входит Илья Агапов из «Пари НН», которого в последнее время активно связывают с ЦСКА. Остальные кандидаты на эту позицию являются легионерами.

Напомним, что на текущий момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Агапов Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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rac531
30 Декабря 2022 в 14:27
В общем готовится новая команда)))))

Так что, прощай ж/д - пешком ходить будем(((
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