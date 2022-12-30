​Названа следующая цель «Локомотива» на трансферном рынке

Провалив первую часть сезона, «Локомотив» активно работает над усилением своего состава в зимнее трансферное окно. Москвичи уже подписали Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Илью Лантратова. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», теперь «железнодорожники» ищут двух центральных защитников.

По данным источника, в сферу интересов «Локомотива» входит Илья Агапов из «Пари НН», которого в последнее время активно связывают с ЦСКА. Остальные кандидаты на эту позицию являются легионерами.

Напомним, что на текущий момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.