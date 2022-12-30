В главных слухах недели вы узнаете, где может продолжить карьеру Криштиану Роналду, какой жёсткий ультиматум Килиан Мбаппе поставил «ПСЖ», и как Российский футбольный союз шантажирует УЕФА. Об этом и не только – в последнем в 2022 году выпуске постоянной рубрики сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду будет в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду ждут в «Аль-Насре». Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии надеется закрыть сделку по подписанию звёздного португальского форварда уже в ближайшее время. Впрочем, на днях в прессе появилась информация о том, что у Роналду появился вариант в Европе. Имя клуба, который готов пригласить 37-летнего нападающего, не раскрывается. При этом речь якобы идёт об участнике Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что приоритетом для Криштиану Роналду остаётся Европа, поэтому указанный вариант вполне может заинтересовать звёздного игрока.

Почему «Реал» отказался от Роналду

И снова о Криштиану Роналду. Ранее ходили слухи о том, что португалец сам предлагал свои услуги «Реалу», где он провёл девять сезонов. Недавно Роналду даже тренировался на базе «сливочных» с разрешения клуба. Тем не менее, подписывать даже краткосрочный контракт с Криштиану в Мадриде не стали. По слухам, в «Реале» опасаются, что с приходом португальца атмосфера в раздевалке испортится.

Мбаппе поставил ультиматум «ПСЖ»

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой, хотя относительно недавно форвард продлил контракт с «ПСЖ». Форвард недоволен своей ситуацией и, если верить слухам, он поставил парижскому клубу жёсткий ультиматум в виде трёх условий. Во-первых, Мбаппе хочет ухода из команды Неймара, с которым у него складываются проблемы в отношениях. Во-вторых, Килиан настаивает на покупке Гарри Кейна, ведь ему не нравится играть на позиции центрального нападающего. В-третьих, Мбаппе хочет приглашения на тренерский мостик Зинедина Зидана. При выполнении этих условий форвард останется в команде.

Зидан возглавит «Ювентус»

Зинедин Зидан уже довольно долгое время находится без работы. Слухи активно связывали 50-летнего специалиста со сборной Франции, однако после попадания команды в финал чемпионата мира ожидать ухода Дидье Дешама не приходится. На неделе в прессе появилась информация о том, что Зидан может стать следующим рулевым «Ювентуса». Новые руководители туринского клуба летом могут принять решение о смене главного тренера. При отставке Массимилиано Аллегри кандидатом номер один для «старой синьоры» якобы будет именно Зинедин Зидан.

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Месси договорился с «ПСЖ»

Лионель Месси стал чемпионом мира и теперь может со спокойной душой решать вопрос со своим будущим на клубном уровне. Слухи говорят о том, что Месси не будет менять клуб ближайшим летом. У звёздного аргентинского форварда якобы уже имеется договорённость с «ПСЖ». Стороны договорились продлить сотрудничество на словах. Остаётся согласовать все детали, положить их на бумагу и поставить подписи.

РФС шантажирует УЕФА

На неделе в прессе появилась информация о том, что Российский футбольный союз примет решение о намерении выйти из УЕФА с дальнейшим прицелом на Азиатскую конфедерацию футбола. По слухам, эти сообщения оказались достоянием СМИ не случайно. РФС якобы хочет посмотреть на реакцию УЕФА. Более того, в Союзе сейчас якобы стараются о чём-то договориться с УЕФА, чтобы остаться и играть в официальных турнирах если не сейчас, то в обозримом будущем.

Что касается АФК, то в РФС нет уверенности в том, что вступление в эту конфедерацию пройдёт гладко. Поэтому процесс не будет форсироваться.

Слухи собирал Александр Тихий.