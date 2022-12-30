Карлос Папандреа, агент защитника «Уракана» Лукаса Мероллы, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о переходе клиента в «Краснодар».

«Мой клиент переходит в «Краснодар»? К нам никто не обращался, но я не исключаю, что в клуб были запросы. Лукасом интересуются многие команды, посмотрим, что произойдет. Если запрос есть, клуб с нами свяжется», – заявил Папандреа.

27-летний Меролла является капитаном своей команды. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету игрока гол и результативный пас в чемпионате Аргентины.