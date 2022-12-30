Бывший российский футболист Максим Деменко дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он поделился мнением о переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Хорошее приобретение для «Локомотива». Для «Крыльев» уход таких футболистов, однозначно, потеря. Хорошо, что они взяли Сычевого и в какой-то степени закрыли этот момент. Но эти игроки многое приносили «Крыльям». Однако руководство самарской команды понимало, что рано или поздно они уйдут. Тут вопрос и в финансовой составляющей тоже. Думаю, «Локомотив» неплохо предложил. Интересно, как они впишутся в новую команду. Про Пиняева я могу точно сказать, что он очень неплохой игрок. Он интересный и своеобразный. Берет на себя, не боится, сильный индивидуально.

Глушенков - игрок более оборонительного плана. У него неплохой удар. Также он хорош в подыгрыше. Однозначно, что они оба будут играть в основе. «Локомотив» приобрел очень хороших игроков. И Пиняев, и Глушенков молодые и амбициозные. Нужно только дать им толчок определенный в «Локо». Состав у «железнодорожников» неплохой, но проблемы были. Возможно, что-то внутри коллектива. Ну, посмотрим, что получится», - сказал Деменко.