Канчельскис — о Пеле: «Он всегда играл от души»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

Напомним, Пеле скончался вчера, 29 декабря, после продолжительной болезни.

Канчельскис назвал Пеле великим футболистом, отметив, что в отличии от большинства современных игроков, он играл с душой.

«Сейчас смотришь футбол и становится неинтересно, потому что нет сердца. Всё превратилось в бизнес. Жалко, что наше поколение не увидит, как он играл вживую», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Отметим, что за свою карьеру Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе национальной сборной Бразилии. На клубном уровне нападающий известен по своим выступлениям за «Сантос», в составе которого шесть раз становился чемпионом страны.