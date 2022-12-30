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Канчельскис — о Пеле: «Он всегда играл от души»

30 Декабря 2022 • 13:30 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

Напомним, Пеле скончался вчера, 29 декабря, после продолжительной болезни.

Канчельскис назвал Пеле великим футболистом, отметив, что в отличии от большинства современных игроков, он играл с душой.  

«Сейчас смотришь футбол и становится неинтересно, потому что нет сердца. Всё превратилось в бизнес. Жалко, что наше поколение не увидит, как он играл вживую», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Отметим, что за свою карьеру Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе национальной сборной Бразилии. На клубном уровне нападающий известен по своим выступлениям за «Сантос», в составе которого шесть раз становился чемпионом страны.  

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Андрей Канчельскис
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