Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал большим минусом уход России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Всё, что происходит, – это ужасно для спорта и футбола, в частности. Мы об этом не первый месяц говорим… Я не сторонник перехода, все сильнейшие футболисты играют в Европе. Уйдёшь туда – это большой минус будет. Другое дело, если мы видим, что выхода нет, то лучше там играть, чем нигде. Раньше говорили, что нужно ждать, а чего ждать-то? Уйдём туда, будем там что-то придумывать», — сказал Мостовой.

Вероятнее всего, завтра, 31 декабря, Российский футбольный союз объявит решение о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, в начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду и клубы от международных соревнований на неопределённый срок.