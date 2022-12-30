Каррера: «Смерть Пеле - серьёзная потеря для футбола»

Экс-рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с журналистом прокомментировал смерть легенды мирового футбола Пеле.

«Смерть Пеле - серьезная потеря для футбола. Он был великим человеком, который знал ценность футбольных и человеческих качеств», - передает слова итальянского специалиста издание «Спорт-экспресс».

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Легендарный футболист умер на фоне осложнений из-за рака прямой кишки. Бразилец является единственным трехкратным чемпионом мира. За свою карьеру нападающий наколотил 1279 голов.