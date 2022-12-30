Футбольный эксперт Сергей Балахнин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями о легендарном Пеле.

- Вчера не стало Пеле. Какие воспоминания у вас остались от этого великого футболиста?

- Я застал его игру, когда был маленьким. На меня всегда производило большое впечатление то, как он работал с мячом. В нем была какая-то грация, эстетичность.

- Вы считаете Пеле лучшим футболистом всех времен или у вас свой кандидат на это звание?

- Для меня Пеле до сих пор лучший футболист мира. Однозначно. Хотя были споры кто лучше - Пеле или Марадона. Я видел разные поколения футболистов после него, и очень хороших. Но такого как он, не видел. Это был уникальный футболист. Как он играл, приятно было смотреть.

- Все говорят, что Пеле был гением, но такое говорят и про того же Марадону. В чем отличие?

- Марадона, конечно, тоже был неординарным игроком, но в моем сознании Пеле стоит на порядок выше даже Марадоны.

- По игровым качествам?

- Да. Марадона тоже идеально работал с мячом. Но Пеле брал именно своими движениями на поле. Он оставлял такое впечатление, что даже если ты будешь стремиться к такой же игре, то все равно никогда не придешь к этому.

- Как думаете, у Пеле было больше таланта или трудолюбия?

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- Думаю, это талант. Что-то врожденное. Но понятно, что на одном таланте далеко не уедешь. С одним талантом никогда не заиграешь. Это доказано психологами и другими специалистами. Нужны и человеческие качества и любовь к футболу.

- Все это было у Пеле?

- Конечно, у Пеле это было. Три раза стать чемпионом мира, быть ведущим футболистом своих команд, это не просто так.

- Сейчас есть футболисты, которые могут достичь его величия - завоевать три титула чемпиона мира?

- Я не исключаю, что такое может быть. Но пока не могу выделить такого футболиста среди молодых. Даже близко никого нет. Пеле ведь начинал с 17 лет выступать за сборную, кажется. Поэтому в ближайшее время вряд ли кто-то сможет достичь таких вершин. Хотелось бы, чтобы такой футболист был сильный индивидуально в футбольном плане.

- Есть мнение, что Пеле превратил спортивную игру футбол в искусство. Согласны с этим?

- Полностью согласен. Его игрой я наслаждался. Как, наверное, многие. Поэтому для меня это лучший футболист всех времен.

Елена Григорьевская