Агент рассказал, покинет ли Лаксальт «Динамо»

Агент Ариэль Красуоски высказался насчет будущего уругвайского защитника Диего Лаксальта в московском «Динамо».

«Диего все устраивает в клубе и городе. Поэтому он не планирует уходить из «Динамо» этой зимой точно», - приводит слова агента издание Sport24.

Срок действующего трудового соглашения 29-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года. В текущем сезоне южноамериканский футболист принял участие в 12 поединках за «Динамо», в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» с 29 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.