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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парфёнов высказался о смерти Пеле

30 Декабря 2022 • 12:17 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов отреагировал на смерть бывшего бразильского форварда Пеле.

«Пеле - легенда футбола. Сколько поколений прошло, но все до сих пор считают его легендой. Скорбим. Смерть Пеле - это трагедия», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. Легендарный бразилец скончался из-за онкологического заболевания, с которым боролся последние пару лет.

Пеле – единственный трехкратный чемпион мира. В составе сборной Бразилии он провел 92 встречи, отметившись 77 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Дмитрий Парфёнов
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