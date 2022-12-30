Парфёнов высказался о смерти Пеле

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов отреагировал на смерть бывшего бразильского форварда Пеле.

«Пеле - легенда футбола. Сколько поколений прошло, но все до сих пор считают его легендой. Скорбим. Смерть Пеле - это трагедия», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. Легендарный бразилец скончался из-за онкологического заболевания, с которым боролся последние пару лет.

Пеле – единственный трехкратный чемпион мира. В составе сборной Бразилии он провел 92 встречи, отметившись 77 забитыми мячами.