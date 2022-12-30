Мостовой - о Пеле: «Ужасно, что уходят великие»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о смерти легендарного бразильского нападающего Пеле. «Король футбола» скончался в возрасте 82 лет из-за рака прямой кишки.

«Это ужасно, что такие великие люди уходят. Ушли Марадона, Кройф, Эйсебио, Пеле. Столько великих футболистов ушло за каких-то лет пять. Не знаю, что тут говорить. Ужасно», - приводятся слова Мостового на страницах издания «Чемпионат».

Пеле – трехкратный чемпион мира в составе национальной команды Бразилии. За сборную он провел 92 поединка и отметился 77 забитыми мячами.