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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни пожелал России возвращения в международные турниры

30 Декабря 2022 • 11:24 Комментировать

Экс-футболист сборной Португалии и петербургского «Зенита» Мигель Данни в интервью корреспонденту поделился пожеланием для России в преддверии 2023 года.

«Желаю, чтобы Россия в 2023 году снова смогла выступать на международных соревнованиях!» - передает слова португальца «Спорт-экспресс».

Напомним, что в феврале ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов. В ближайшее время должно состояться заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Мигель Данни
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