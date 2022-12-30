Данни пожелал России возвращения в международные турниры

Экс-футболист сборной Португалии и петербургского «Зенита» Мигель Данни в интервью корреспонденту поделился пожеланием для России в преддверии 2023 года.

«Желаю, чтобы Россия в 2023 году снова смогла выступать на международных соревнованиях!» - передает слова португальца «Спорт-экспресс».

Напомним, что в феврале ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов. В ближайшее время должно состояться заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.