Червиченко: «Хочется, чтобы никто из легенд больше не уходил»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о смерти легенды мирового футбола Пеле. Бывший нападающий сборной Бразилии ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он скончался из-за онкологического заболевания прямой кишки.

«Пеле - легенда! Сначала одна легенда ушла - Марадона, теперь - Пеле. Хочется, чтобы в ближайшее время никто из легенд больше не уходил», - передает слова Червиченко издание «Чемпионат».

Пеле – единственный футболист в истории, который трижды выигрывал чемпионат мира. За национальную сборную Бразилии он провел 92 встречи, в которых записал на свой счет 77 забитых мячей.