Юран отреагировал на смерть Пеле

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

Специалист отметил, что с уходом Пеле футбол потерял легендарную личность, поскольку бразилец является лицом этого вида спорта.

«Ушёл великий человек и легенда. Сколько поколений прошло с тех пор, как он закончил играть, но даже сейчас он считается и будет считаться великим. Его будет не хватать на чемпионатах мира», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Напомним, Пеле скончался вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

За свою карьеру бразилец сумел трижды выиграть чемпионат мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Кроме того, в составе «Сантоса» Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии.