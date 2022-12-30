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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран отреагировал на смерть Пеле

30 Декабря 2022 • 10:28 Комментировать

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

Специалист отметил, что с уходом Пеле футбол потерял легендарную личность, поскольку бразилец является лицом этого вида спорта.  

«Ушёл великий человек и легенда. Сколько поколений прошло с тех пор, как он закончил играть, но даже сейчас он считается и будет считаться великим. Его будет не хватать на чемпионатах мира», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Напомним, Пеле скончался вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

За свою карьеру бразилец сумел трижды выиграть чемпионат мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Кроме того, в составе «Сантоса» Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии.     

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сергей Юран
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