Камоцци: «Король умер, этим всё сказано»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о смерти легендарного бразильского нападающего Пеле. «Король футбола» ушел из жизни в возрасте 82 лет из-за рака прямой кишки.

«Король умер. И этим все сказано», - заявил Камоцци в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Больше никому не удавалось выиграть мундиаль три раза в качестве футболиста. На счету нападающего 77 голов в 92 матчах за национальную команду.

На клубном уровне Пеле поиграл за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».