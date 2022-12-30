Федун: «Пеле - футбольный бог, он навсегда останется в наших сердцах»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о легендарном бразильском нападающем Пеле, скончавшемся в возрасте 82 лет. О смерти южноамериканца стало известно в четверг, 29 декабря. Он умер от рака прямой кишки.

«Это потеря для мирового футбола. Пеле был футбольный бог, футбольная легенда. К сожалению, все мы смертны. Пеле всегда останется в памяти и в наших сердцах. Это гений футбола», - приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

За свою карьеру Пеле поиграл на клубном уровне за «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии он забил 77 голов в 92 матчах. Пеле является трехкратным чемпионом мира.