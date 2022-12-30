Реакция Дзюбы на смерть Пеле

Бывший нападающий московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал печальное для всего футбольного мира известие. В четверг, 29 декабря, ушел из жизни легендарный бразильский нападающий Пеле.

«Прощай, легенда», - оставил сообщение 34-летний россиянин в социальных сетях.

Пеле умер в следствие осложнений, вызванных раком прямой кишки. На момент смерти ему было 82 года.

Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. За национальную команду он провел 92 встречи, в которых отметился 77 забитыми мячами.

На клубном уровне он поиграл за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».