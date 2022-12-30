Овечкин отреагировал на смерть Пеле

Звезда мирового хоккея Александр Овечкин, который выступает в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталс», отреагировал на смерть легендарного бразильского форварда Пеле.

«Король, покойся с миром», - оставил сообщение российский хоккеист в своих социальных сетях.

Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. О его кончине было объявлено в четверг, 29 декабря. Он умер из-за осложнений, вызванных раком прямой кишки.

Пеле – единственный футболист в истории, три раза становившийся чемпионом мира. За национальную команду Бразилии нападающий сыграл 92 поединка и отметился 77 забитыми мячами.