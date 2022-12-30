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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овечкин отреагировал на смерть Пеле

30 Декабря 2022 • 08:30 Комментировать

Звезда мирового хоккея Александр Овечкин, который выступает в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталс», отреагировал на смерть легендарного бразильского форварда Пеле.

«Король, покойся с миром», - оставил сообщение российский хоккеист в своих социальных сетях.

Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. О его кончине было объявлено в четверг, 29 декабря. Он умер из-за осложнений, вызванных раком прямой кишки.

Пеле – единственный футболист в истории, три раза становившийся чемпионом мира. За национальную команду Бразилии нападающий сыграл 92 поединка и отметился 77 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Александр Овечкин
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