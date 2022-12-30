Рианчо: «Пеле - икона и бог футбола»

Испанский футбольный специалист Рауль Рианчо, поработавший в московском «Спартаке» и казанском «Рубине», высказался о смерти легендарного бразильского форварда Пеле.

«Пеле - икона и бог футбола! Самый лучший футболист в истории. Именно с этой большой личности начался весь наш современный футбол. Пусть этот феномен покоится с миром», - приводит слова испанца Sport24.

Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком прямой кишки.

Пеле – единственный футболист, который три раза выигрывал чемпионат мира.