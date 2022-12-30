«Футболист на все времена»: Губерниев высказался о смерти Пеле

Известный российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале высказался по поводу смерти именитого бразильского футболиста Пеле.

Губерниев написал, что король ушёл из жизни и в мировом футболе теперь больше нет короля. Комментатор отметил, что человечество точно не забудет заслуги Пеле перед футболом.

«Это был футболист на все времена», - добавил Губерниев.

Напомним, что Пеле ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Бразилец является единственным игроком в истории футбола, которому трижды удалось выиграть со своей национальной командой чемпионат мира.