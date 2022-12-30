Экс-президент ОКР Жуков назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году

Бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с журналистами выбрал лучшего футболиста РПЛ в уходящем 2022 году.

Жуков сказал Metaraitings.ru, что лучшим игроком России в этом году был нидерландский полузащитник столичного «Спартака» Куинси Промес. Экс-глава ОКР отметил, что отлично смотрелся в этом году бразилец Малком из «Зенита», неплохо играл Александр Соболев из «Спартака».

«Если выделять кого-то из молодёжи, то это Сергей Пиняев. Открытием назвал бы много забивавшего Владимира Сычевого», - добавил Жуков.

Напомним, что Куинси Промес в этом сезоне в составе «Спартака» провёл в РПЛ 16 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал шесть ассистов.