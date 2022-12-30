Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Умер величайший»: Уткин прокомментировал смерть Пеле

30 Декабря 2022 • 05:59 Комментировать

Российский комментатор и блогер Василий Уткин в своих социальных сетях высказался по поводу смерти легендарного бразильского экс-игрока Пеле.

Уткин написал, что проснулся посреди ночи для того, чтобы попить воды и прочитал новости о том, что из жизни ушёл Пеле. Комментатор отметил, что для него бразилец был безоговорочно лучшим игроком в истории футбола.

«Умер величайший. Мне нужно собраться с мыслями», - добавил Уткин.

Напомним, что Пеле умер в возрасте 82 лет. Бразилец является единственным игроком, который сумел трижды выиграть чемпионат мира по футболу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пеле Василий Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
06:14 · Россия. Премьер-лига
Дюков — о смерти Пеле: Мировой футбол понёс невосполнимую утрату
05:59 · Россия. Премьер-лига
«Умер величайший»: Уткин прокомментировал смерть Пеле
29 Декабря
23:32 · Россия. Премьер-лига
Мутко: «Трудно подобрать слова, ведь Пеле - легенда»
23:21 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Мбаппе рядом не стоит с Пеле»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Быстров высказался в связи со смертью Пеле
22:54 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Смерть Пеле - трагедия мирового масштаба»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Меня приглашали в Катар, когда там работал Хави»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Если все сложится хорошо, то, скорее всего, повысится спрос в России»
21:57 · Кубок России
Игнатьев: «Финал Кубка России - единственный светлый момент нашего футбола в 2022 году»
21:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов: «Само собой, лучший игрок мира - Месси»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Адиев стал «Золотым человеком» Казахстана
21:39 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов: «Лучше играть в Азии, чем простаивать в Европе»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Асхабадзе: «Факел» обладает самым скромным бюджетом в РПЛ»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал Абаскаля лучшим тренером РПЛ
21:12 · Россия. Премьер-лига
Асхабадзе доволен 2022 годом в исполнении «Факела»
Все новости
Рекомендуем