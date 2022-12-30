«Умер величайший»: Уткин прокомментировал смерть Пеле

Российский комментатор и блогер Василий Уткин в своих социальных сетях высказался по поводу смерти легендарного бразильского экс-игрока Пеле.

Уткин написал, что проснулся посреди ночи для того, чтобы попить воды и прочитал новости о том, что из жизни ушёл Пеле. Комментатор отметил, что для него бразилец был безоговорочно лучшим игроком в истории футбола.

«Умер величайший. Мне нужно собраться с мыслями», - добавил Уткин.

Напомним, что Пеле умер в возрасте 82 лет. Бразилец является единственным игроком, который сумел трижды выиграть чемпионат мира по футболу.