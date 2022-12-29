Мутко: «Трудно подобрать слова, ведь Пеле - легенда»

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко расстроен известием о смерти Пеле, который ушел в мир иной в возрасте 82 лет вследствие продолжительной болезни. Пеле остается единственным в мире игроком, который трижды становился чемпионом мира. Мутко имел счастье быть знакомым с ним лично, когда Пеле прилетал на российский чемпионат мира в 2018 году.

- Трудно подбирать слова, потому что Пеле - это король футбола, легенда футбола. Мне посчастливилось встречаться с ним, он был на чемпионате мира в России. Пеле был абсолютно предан футболу, - цитирует слова Мутко новостное агентство ТАСС.