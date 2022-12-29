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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Мбаппе рядом не стоит с Пеле»

29 Декабря 2022 • 23:21 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков скорбит из-за смерти Пеле, которого, как он пояснил, он знал лично. По словам Колоскова, Пеле является уникальным футболистом, и даже Килиан Мбаппе, несмотря на все свои подвиги, не сможет сравняться с ним в смысле харизмы и влияния на футбольный мир.

- Таких футболистов не было и нет. Таких выдающихся личностей не делают. Есть Мбаппе, но у него нет разносторонности и гениальности, которая была у Пеле, - цитирует слова Колоскова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Пеле скончался сегодня вечером в возрасте 82 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Вячеслав Колосков Килиан Мбаппе
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