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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров высказался в связи со смертью Пеле

29 Декабря 2022 • 23:07 Комментировать

Двукратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» и трёхкратный вице-чемпион страны в составе московского «Спартака» Владимир Быстров высказался в связи со смертью Короля футбола Пеле.

«Скорбим. Легенда», - написал футболист в социальных сетях.

Пеле умер сегодня, 29 декабря, в возрасте 82 лет.

За время своей непревзойдённой футбольной карьеры легендарный спортсмен выиграл множество трофеев как с «Сантосом» и «Нью-Йорк Космосом», так и с национальной сборной Бразилии.

Главным достижением Пеле является трижды взятый трофей чемпионата мира.

Все футбольные эксперты сходятся во мнении о его великолепной игре на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Владимир Быстров
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