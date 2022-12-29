Быстров высказался в связи со смертью Пеле

Двукратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» и трёхкратный вице-чемпион страны в составе московского «Спартака» Владимир Быстров высказался в связи со смертью Короля футбола Пеле.

«Скорбим. Легенда», - написал футболист в социальных сетях.

Пеле умер сегодня, 29 декабря, в возрасте 82 лет.

За время своей непревзойдённой футбольной карьеры легендарный спортсмен выиграл множество трофеев как с «Сантосом» и «Нью-Йорк Космосом», так и с национальной сборной Бразилии.

Главным достижением Пеле является трижды взятый трофей чемпионата мира.

Все футбольные эксперты сходятся во мнении о его великолепной игре на футбольном поле.