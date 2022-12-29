Колосков: «Смерть Пеле - трагедия мирового масштаба»

Скорбная весть о смерти Пеле пришла из Бразилии, «Король футбола» ушел из жизни в возрасте 82 лет. Его кончину прокомментировал Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза. Колосков считает произошедшее событием мировой важности, и действительно, многие важные новостные СМИ уже сообщили о смерти Пеле.

- Это мировая трагедия. Для всего мирового футбола это утрата. Мне посчастливилось иметь возможность однажды провести с ним время. Это было на юношеском чемпионате в Шотландии. Даже довелось сыграть в футбол, был матч оргкомитетов, - цитирует слова Колоскова издание «Спорт-Экспресс».