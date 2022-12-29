Ташуев: «Меня приглашали в Катар, когда там работал Хави»

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о том, что у него было предложение из Катара, когда в этой стране еще работал нынешний главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес. По его словам, это было не так давно - после пандемии, но до того, как Хави отправился в «Барселону», то есть примерно в первой половине 2021 года. Напомним, что сборная Катара впервые в своей истории приняла участие в финальной части чемпионата мира - в качестве его хозяйки.

- После пандемии у меня было предложение от катарского клуба и тогда я увлекся АФК. Там еще работал Хави. Но понятно, что катарский уровень невысокий и делали игру отыгранные футболисты. Да и сборная Катара на ЧМ показала, что далеко не самая сильная команда, - цитирует Ташуева Sport24.