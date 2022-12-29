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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адиев стал «Золотым человеком» Казахстана

29 Декабря 2022 • 21:40 Комментировать

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» и песчанокопской «Чайки», ныне возглавляющий национальную сборную Казахстана Магомед Адиев стал обладателем национальной премии страны «Золотой человек» в номинации «Тренер года». Об этом информирует пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Магомед Адиев является обладателем кубка России в составе грозненского «Терека» в бытность карьеры игрока на позиции нападающего.

Также специалист возглавлял и казахстанский клуб с 2021 по 2022 год. Речь идёт о карагандинском «Шахтёре».

Магомед Адиев был назначен главным тренером сборной команды Казахстана 27 апреля нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев
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