Адиев стал «Золотым человеком» Казахстана

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» и песчанокопской «Чайки», ныне возглавляющий национальную сборную Казахстана Магомед Адиев стал обладателем национальной премии страны «Золотой человек» в номинации «Тренер года». Об этом информирует пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Магомед Адиев является обладателем кубка России в составе грозненского «Терека» в бытность карьеры игрока на позиции нападающего.

Также специалист возглавлял и казахстанский клуб с 2021 по 2022 год. Речь идёт о карагандинском «Шахтёре».

Магомед Адиев был назначен главным тренером сборной команды Казахстана 27 апреля нынешнего года.