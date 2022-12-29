Денис Попов: «Лучше играть в Азии, чем простаивать в Европе»

Бывший наставник «Уфы», а также чемпион России вместе с ЦСКА, Денис Попов, высказался на волнующую всех тему - как поступить сборной России, стоит ли переходить в азиатскую конфедерацию футбола, в связи с тем, что УЕФА не хочет допускать российскую команду на соревнования под своей эгидой. Попов поддерживает переход в азиатскую футбольную систему.

- Моё мнение, что лучше играть в Азии, чем не играть в Европе и стоять на месте. В полуфинале чемпионата мира играла сборная Марокко, Саудовская Аравия обыграла Аргентину на старте турнира. Сейчас в полноги никого не обыграешь, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».