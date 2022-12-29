Асхабадзе: «Факел» обладает самым скромным бюджетом в РПЛ»

Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал бюджет клуба.
«Факел» обладает самым скромным бюджетом в РПЛ, и большую часть этих денег на сегодняшний день клуб генерирует сам», - цитирует футбольного деятеля пресс-служба клуба.
Более того, Асхабадзе заявил, что «Факел» не собирается останавливаться на достигнутом и намерен делать новые шаги в этом направлении.
Одним из ключевых пунктов в плане финансового развития Асхабадзе назвал собственную инфраструктуру, к чему на сегодняшний день можно предъявить ряд вопросов.
«Факел» в данный момент занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России.
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