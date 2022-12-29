Корнюхин – о Лантратове: «На определённый уровень он вышел»

Бывший голкипер ярославского «Шинника» и петербургского «Зенита» Евгений Корнюхин высказался о вратаре Илье Лантратове.

Специалист считает, что у Лантратова очень хорошо получается демонстрировать великолепную игру на линии, однако при этом к уровню игры ногами есть определённые вопросы.

Тренер вратарей поведал о том, что ранее он уже работал с 27-летним спортсменом над данной проблемой.

«Постепенно у него получалось. Не только благодаря мне, но и другим тренерам. На определённый уровень он вышел», - приводит слова Корнюхина «Спорт День За Днём».

Тем не менее, эксперт считает, что Лантратову стоит продолжать прибавлять в этом компоненте.