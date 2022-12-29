Корнюхин: «Так как Иван не играет, то от него надо избавиться»

Бывший голкипер ярославского «Шинника» и петербургского «Зенита» Евгений Корнюхин высказался о вратаре «сине-бело-голубых» Иване.

Специалист признался, что переход бразильца из «Коринтианса» в «Зенит» на правах аренды был для него непонятен с самого начала, так как он считает, что среди «своих» вратарей и так есть довольно качественные игроки.

Эксперт сказал, что закрепиться в основном составе команды с берегов Невы у Ивана не получилось, а проведённых на поле матчей у спортсмена крайне мало.

«Если бы он соответствовал уровню «Зенита», то, скорее всего, играл бы. Тем более он вратарь-иностранец. А так как Иван не играет, то от него надо избавиться», - приводит слова Корнюхина «Спорт День За Днём».