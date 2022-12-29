Корнюхин – о Сафонове: «В «Зените» ему будет получше»

Бывший голкипер ярославского «Шинника» и петербургского «Зенита» Евгений Корнюхин высказался о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.

Специалист считает, что 23-летний футболист способен усилить вратарскую линию «сине-бело-голубых». Выгода в этом случае, по словам эксперта, будет для обеих сторон, ведь помимо плюсов для команды с берегов Невы, плюсы будут и для Сафонова в плане развития игровых навыков.

«Да, «Краснодар» – это хорошо, но в «Зените» ему будет получше», - приводит слова Корнюхина «Спорт День За Днём».

Кроме того, бывший футболист отметил и тот факт, что последние несколько сезонов «сине-бело-голубые» стабильно борются за чемпионство.