В «Зенит» перейдёт ещё один бразилец

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнит ещё один футболист из Бразилии. Речь идёт о полузащитнике Ду Кейросе из «Коринтианса». Как сообщает «РБ Спорт», бразилец подпишет с «сине-бело-голубыми» контракт сроком на пять лет. Стороны уже подписали предварительные документы.

Отмечается, что «Зениту» будет принадлежать 90% прав на Ду Кейроса.

В январе Ду Кейрос отпразднует свой 23-й день рождения. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 5 миллионов евро.

Добавим, что Ду Кейрос является воспитанником «Коринтианса». Всю свою карьеру бразилец проводит в родном клубе.