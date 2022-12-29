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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зенит» перейдёт ещё один бразилец

29 Декабря 2022 • 19:36 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнит ещё один футболист из Бразилии. Речь идёт о полузащитнике Ду Кейросе из «Коринтианса». Как сообщает «РБ Спорт», бразилец подпишет с «сине-бело-голубыми» контракт сроком на пять лет. Стороны уже подписали предварительные документы.

Отмечается, что «Зениту» будет принадлежать 90% прав на Ду Кейроса.

В январе Ду Кейрос отпразднует свой 23-й день рождения. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 5 миллионов евро.

Добавим, что Ду Кейрос является воспитанником «Коринтианса». Всю свою карьеру бразилец проводит в родном клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс трансферы футбола - лето 2023 Ду Кейрос
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Комментарии (1)
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wertygaz
29 Декабря 2022 в 19:52
Там и так на поле больше половины бразильцев. Куда еще… не пробовали россиян взрастить. Газпром работникам на Новый год премии дал копеечные, а бразильцев готов пачками покупать и платить по контракту сотнями миллионов…
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