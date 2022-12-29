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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Директор «Локомотива»: Трансферы ещё будут

29 Декабря 2022 • 18:57 Комментировать

«Локомотив» завершил переходы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов». Московский клуб планирует и дальше усиливать свой состав в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора «железнодорожников».

«Что касается трансферной политики, то это не последнее приобретение «Локомотива». Мы продолжим работу в поиске игроков, которые способны усилить нашу команду», - высказался Ульянов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Локомотив» провалил первую часть чемпионата России. На текущий момент московская команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России возобновится весной.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов
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