Деменко прокомментировал возможный переход Сперцяна в ПСВ

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался своё мнение о возможном переходе полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Нужно понимать, что хочет Сперцян — остаться в «Краснодаре» или уйти из клуба. Может, ПСВ предлагает больше денег, чем «Краснодар». Думаю, ПСВ для Сперцяна — трамплин, потому что это команда не топ-класса», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, если Сперцян решит остаться в «Краснодаре», то он должен понимать, что в ближайшем будущем останется без европейских турниров.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 6 ассистов. Трансферная стоимость Сперцяна оценивается в 9 миллионов евро.