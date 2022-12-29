Каррера: «Промес однозначно лучший игрок лиги»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказал своё мнение о нападающем «красно-белых» Куинси Промесе.

«По тем матчам, которые я смотрел, Промес однозначно лучший игрок лиги», - цитирует итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».

Столичный коллектив в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 36 очков и отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть баллов.

В группе Фонбет Кубка России «красно-белые» заняли итоговое первое место с 13 очками, обогнав самарские «Крылья Советов» на один балл, а клуб с берегов Невы – на два. «Факел» очков набрать не сумел.