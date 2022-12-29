Пресс-служба Российской премьер-лиги пошутила в социальных сетях. В телеграм-канале был опубликован короткий ролик, на котором лицо нападающего Николая Комличенко подставили под тело человека с явным лишним весом.

«Страшный сон Валерия Карпина», - говорится в подписи на видео.

Валерий Карпин, который возглавляет «Ростов» и национальную сборную России, известен своим строгим подходом к питанию футболистов.

27-летний Николай Комличенко в сезоне 2022/2023 провёл 20 матчей. В них нападающий «Ростова» записал на свой счёт 8 голов.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице.