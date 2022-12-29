Кавазашвили: Благодаря Абаскалю «Спартак» стал претендентом на золотые медали РПЛ

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Важным моментом был приход Абаскаля — мы все его сначала приняли скептически из-за его возраста и отсутствия опыта работы в топ-клубах, но он оправдал надежды», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что под руководством испанского специалиста «Спартак» начал демонстрировать великолепную игру и стал претендентом на чемпионство в РПЛ.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил столичный клуб минувшим летом. После 17 туров «Спартак» идет на второй строчке в чемпионате России и отстает от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.