Кавазашвили: «Спартак» вернул ту силу и свою значимость для российского футбола, которой не хватало»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об успехах «красно-белых» в уходящем году.

«Спартак» в этом году добился того, чего от него давно ожидали настоящие болельщики клуба и доброжелатели — «красно-белые» вернули ту силу и свою значимость для российского футбола, которой не хватало», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

По мнению эксперта, важным моментом стало то, что в клубе определились с руководством, этот шаг позволил начать развитие команды.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков.