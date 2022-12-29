​Директор «Локомотива» высказался о трансферах Пиняева и Глушенкова

Дмитрий Ульянов, занимающий должность спортивного директора «Локомотива», высказался о трансферах Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Напомним, что Пиняев и Глушенков перебрались в «Локомотив» из «Крыльев Советов» на днях. Оба игрока подписали с «железнодорожниками» контракты на четыре года.

«Оба футболиста прошли институт сборных России, являясь сейчас кандидатами в национальную команду. Этот переход перспективный как для клуба, так и для самих футболистов. Уверен, они принесут пользу нашей команде», - высказался Ульянов, чьи слова приводит ТАСС.

Остаётся добавить, что после первой части сезона «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.