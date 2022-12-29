Ледяхов: «В Испании РПЛ никого не волнует»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос, как в Испании относятся к возможному переходу РФС в АФК.

«Нет, здесь вообще этим никто не заморачивается. У них главное — это их лига. Еще Англия, Италия, Франция. Этим они еще интересуются. Российская лига почти никого не волнует», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, вряд ли в ближайшие несколько месяцев что-то изменится в мире, все может затянуться на долгие годы.

Ранее стало известно, что завтра, 30 декабря, должно состояться собрание исполкома Российского футбольного союза, на котором будет принято окончательное решение о возможном переходе в Азию.