Орещук: «Игра Промеса сильнее влияет на «Спартак», чем игра Малкома на «Зенит»

Обладатель серебряных медалей кубка Кипра в составе клуба «АПОЭЛ» Роман Орещук сравнил легионеров московского «Спартака» и петербургского «Зенита».

Для того, чтобы провести данное сравнение в полной мере, Орещук сперва призвал обратить внимание на такой важный показатель, как соотношение цены и качества.

«Малком — хороший футболист, один из самых сильных в чемпионате, но игра Промеса сильнее влияет на «Спартак», чем игра Малкома на «Зенит», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

Специалист считает, что «сине-бело-голубые» способны продемонстрировать хороший уровень футбола и без бразильского нападающего, а вот у «Спартака» без Промеса будут возникать проблемы.