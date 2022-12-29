Орещук: «Считаю Промеса лучшим футболистом 2022 года»

Обладатель кубка Польши в составе варшавской «Легии» Роман Орещук высказал своё мнение касательно лучшего футболиста уходящего года.

«Лично я считаю Промеса лучшим футболистом 2022 года. Он стабильно сыграл в концовке прошлого сезона и здорово показывает себя в этом сезоне», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

Специалист также назвал нидерландского игрока лидером московского «Спартака», который вытягивает клуб в различных затруднительных ситуациях, возникающих на поле во время поединков.

Всё вышесказанное остаётся в силе даже несмотря на то, что сам Орещук, по его словам, не испытывает особых симпатий к «красно-белым».